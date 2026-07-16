Aitana propone a Rosalía para el show del Mundial FIFA 2026 ™

La cantante Aitana solicitó públicamente que Rosalía forme parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La cantante Aitana solicitó públicamente que Rosalía forme parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que se disputará este domingo, encuentro en el que la selección de España enfrentará al ganador de la semifinal entre Inglaterra y Argentina.

A través de su cuenta en la red social X, la intérprete catalana expresó su deseo de que su compatriota se una al cartel de artistas que participarán en el histórico espectáculo organizado para el descanso del partido.

"Necesito que Rosalía vaya a Nueva York el domingo a cantar. Es que van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representandoooooooo", escribió Aitana en su publicación, acompañando el mensaje con el emoji de la bandera de España.

necesito que rosalía vaya a nueva york el domingo a cantar. es que 😭 van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooo 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 bfffffff VAYA DÍA EL DOMINGO VAYA DÍA — AITANA (@Aitanax) July 14, 2026

La cantante cerró su publicación mostrando su entusiasmo por la jornada: "Bfffff, vaya día el domingo, vaya día!", en referencia a la expectativa que genera tanto el partido como el espectáculo musical.

Un espectáculo histórico

La final del Mundial marcará un hecho inédito al incluir, por primera vez en la historia del torneo, un espectáculo de medio tiempo con una duración aproximada de 11 minutos.

Entre los artistas anunciados para participar se encuentran Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, quienes encabezarán el show durante el descanso del encuentro.

La FIFA también confirmó la participación de Coldplay, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el Coro PS22, integrado por alumnos de una escuela pública de primaria de Nueva York.

Rosalía ya apoyó a la selección española

La petición de Aitana llega después de que Rosalía fuera vista apoyando a la selección española desde las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles durante el partido frente a Austria.

En ese encuentro, la cantante estuvo acompañada por los actores españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, quienes también asistieron para respaldar a La Roja.

Actualmente, Rosalía se encuentra realizando la etapa latinoamericana de la gira de presentación de su álbum Lux, publicado en 2025.

De acuerdo con su calendario, la artista tiene programados conciertos el 16 y 18 de julio en Bogotá, además de presentaciones los días 24, 25, 27 y 29 de julio en Santiago de Chile, compromisos que rodean la fecha de la final del Mundial.