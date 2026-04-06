Aitana habla de ruptura con Yatra en confensionario con Rosalía

Aitana sorprendió al público al hablar abiertamente sobre su ruptura con Yatra durante su participación en el 'confesionario' del concierto de Rosalía

La cantante Aitana sorprendió al público al hablar abiertamente sobre su ruptura con Sebastián Yatra durante su participación en el “confesionario” del concierto de Rosalía, celebrado el 3 de abril en el Movistar Arena de Madrid.

El momento ocurrió durante la tercera fecha del Lux Tour, en un segmento del show donde Rosalía invita a figuras públicas a compartir experiencias sentimentales antes de interpretar el tema La Perla.

Aitana expone a Sebastian Yatra en el confesionario de Rosalía del LUX TOUR en Madrid: "Me dijo que al cumplir el año de relación podría serme infiel". pic.twitter.com/nOS5EyuUdC — LUX TOUR (@MOTOMAMlTOUR) April 3, 2026

Ante cerca de 17 mil asistentes, Aitana relató detalles inéditos de su relación, describiéndola como positiva en sus inicios, con un “enamoramiento fuerte, pero normal”.

Sin embargo, reveló que el punto de quiebre llegó cuando estaban por cumplir un año juntos, momento en el que su entonces pareja le habría dicho que “a partir del año podía ser infiel”.

"Es verdad que cuando ya íbamos a hacer un año, se acabó (...) me dijo ‘es que ¿sabes qué es lo que pasa? que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel’, y yo digo ¡bueno por lo menos es sincero!", confesó entre risas a Rosalía.

“Ahí dije: ahí no es, hermana”, expresó la artista, provocando risas y aplausos del público.

Durante la conversación, Rosalía reaccionó con humor y complicidad, lanzando comentarios irónicos sobre la situación.

"El problema es que a veces sin querer vuelves a caer en una cosa que ya no tiene nada, lo intentas al final", apuntó la cantante.

Aeguró también que en el pasado el propio Yatra le pidió disculpas por una “maniobra de marketing” en la que la mencionó, algo que aseguró no perdonó.

“Tengo que confesar otra cosa yo aquí, me pidió disculpas y no se lo perdoné, perdón”, dijo Rosalía.

El diálogo entre ambas artistas se mantuvo en un tono relajado, aunque también dejó entrever momentos incómodos tras la exposición mediática de la relación.

Una ruptura mediática

La relación entre Aitana y Yatra se hizo pública en 2023 y finalizó en 2024 en medio de especulaciones sobre diferencias personales.

Aunque la cantante evitó mencionar directamente el nombre de su ex en todo momento, las referencias fueron claras para los asistentes y usuarios en redes sociales, quienes rápidamente identificaron al artista colombiano.

El “confesionario”, sello del tour

El segmento del “confesionario” se ha convertido en uno de los momentos más comentados del Lux Tour de Rosalía, al ofrecer un espacio íntimo, espontáneo y con toques de humor sobre experiencias personales.

Con esta intervención, Aitana ofreció por primera vez una versión más detallada sobre los motivos de su ruptura, conectando con el público y generando amplia conversación en redes sociales.