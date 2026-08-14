Aitana Derbez debuta en el escenario junto a Alessandra Rosaldo

La hija de Eugenio Derbez sorprendió al público al bailar junto a su mamá durante el concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional

Aitana Derbez vivió una noche inolvidable al subir por primera vez a un escenario profesional junto a su mamá, Alessandra Rosaldo. La joven de 12 años fue la gran sorpresa durante el concierto que Sentidos Opuestos ofreció este 12 de agosto en el Auditorio Nacional, como parte de su gira Sin Límites.

La hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo apareció durante la interpretación de “Dónde están”, uno de los temas más reconocidos del dúo, y acompañó a su mamá con la coreografía. Aitana se desenvolvió con seguridad frente a miles de personas y demostró que las artes forman parte importante de sus intereses.

El momento fue todavía más especial porque Eugenio Derbez y Aislinn Derbez estuvieron entre el público, grabando orgullosos la participación de Aitana. Al finalizar el espectáculo, la familia se reunió en camerinos para felicitar a la adolescente por su debut.

Aunque este fue su primer acercamiento formal a un escenario profesional como bailarina, Aitana ya había mostrado interés por la música y otras disciplinas artísticas. Incluso ha compartido momentos musicales con su hermano Vadhir, y anteriormente participó en proyectos escolares relacionados con el teatro musical.

Alessandra Rosaldo ha contado que, aunque en un principio no estaba entre sus planes que su hija se dedicara al espectáculo, reconoce que Aitana tiene una inclinación natural hacia las artes. Por ahora, la adolescente todavía no ha definido si quiere seguir profesionalmente los pasos de sus famosos padres, pero su debut en el Auditorio Nacional dejó claro que talento y escenario no le son ajenos.