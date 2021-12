Aislinn Derbez y Jonathan Kubben confirman su noviazgo

Aislinn Derbez y Jonathan Kubben ponen fin a las especulaciones y confirmaron su noviazgo de 9 meses con un apasionado beso

Por: Luz Camacho

diciembre, 01, 2021 17:08

Tras meses de especulaciones, Aislinn Derbez y Jonathan Kubben por fin hicieron oficial su noviazgo.

La actriz concedió una entrevista a la revista Quién para revelar que su corazón ya tiene dueño y desde hace 9 meses.

De acuerdo a Quién, Aislinn aceptó que esta relación llegó en el momento ideal y que ha significado para los dos un constante aprendizaje, ya que ambos han logrado una conexión muy fuerte.

Por su parte, Jonathan Kubben compartió a través de su cuenta de Instagram una foto con su novia Aislinn Derbez dándose una apasionado beso.

Además, el conferencista motivacional compartió unas románticas palabras que confirman lo enamorado que él también se encuentra de la actriz.

Jonathan afirma que lo único que sabe es que es inmensamente feliz cuando están juntos.⠀

"Aunque se caiga el mundo o lluevan problemas, nada importa si estamos juntos disfrutando el ahora", agrega.

¿Quién es Jonathan Kubben?

Jonathan Kubben es un creador de contenido, celebridad de internet y conferencista, nacido en Bélgica y con ascendencia mexicana.

Según la página de internet de Kubben, en 2005, participó en el concurso de modelaje Top Model Belgium, donde logró obtener el segundo lugar.

En 2011 participó en Bulgaria en el Best Model of the World, donde ganó el premio a la "Mejor sonrisa", lo que le permitió trabajar en 2012 como modelo profesional para Dominique Models y Click Management New York.

Durante este periodo participó en pasarelas de Armani y apareció en diversas revistas como Stitch, Gus, Victoire, Feeling Mannen y Checkout.

La revista Forbes lo describió en 2017 como un "un gran ejemplo de influencer de Instagram que se planteó generar un cambio positivo y usa su exposición en los medios para el bien común".

Kubben ha decidido emprender distintos proyectos, como la construcción de escuelas de plástico de Tulum; lo que le han valido el premio de "influencer del año" y "el más filantrópico" en el 2020.

En 2021, participó en una campaña para L´Oreal junto con Nikolaj Coster-Waldau, uno de los actores principales de Game of Thrones.

En Instagram, Jonathan Kubben suma más de 449 seguidores, con quienes comparte fotografías desde distintas partes del mundo con un letrero que dice "Mom I´m fine", "Mamá estoy bien" en español. Frase que representa una filosofía para el conferencista.