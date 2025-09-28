Aislinn Derbez revela celos de Regina Blandón

En su podcast, Aislinn Derbez confesó que de niña sintió celos de Regina Blandón por “Bibi” en La Familia P. Luche, anécdota contada con humor

En un episodio especial de su podcast La Magia del Caos, Aislinn Derbez sorprendió a sus oyentes al revelar que, cuando era niña, sentía celos de Regina Blandón por interpretarla como “Bibi” en La Familia P. Luche.

La confesión se dio durante una charla nostálgica con la propia Blandón, quien relató cómo vivió su infancia como actriz en una de las comedias más emblemáticas de la televisión mexicana.

Ambas recordaron anécdotas del set, el ambiente único y cómo el personaje de “Bibi” fue evolucionando tras su casting. Blandón, que comenzó en la serie a los 10 años, compartió su experiencia de crecer frente a las cámaras mientras coincidía ocasionalmente con los hijos de Eugenio Derbez.

Más de 20 años después, la producción sigue transmitiéndose y mantiene viva la magia de su estética absurda y personajes caricaturescos que marcaron a toda una generación.

Lo que alguna vez fueron celos infantiles, hoy es para Aislinn una divertida anécdota compartida con humor y cariño, mostrando la madurez y trayectoria que ambas actrices han alcanzado.