¿Aislinn Derbez está celosa? Esto respondió Mauricio Ochmann

Recientemente, el actor publicó una fotografía con su nueva pareja, Paulina Burrola, lo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores

Por: Brenda González

agosto, 10, 2021 19:59

Mauricio Ochmann no duda en demostrar el amor que le tiene a su nueva novia Paulina Burrola, esto a pesar de los comentarios negativos que le lanzan sus seguidores.

Tal parece que su nuevo romance no tiene muy contentos a sus fans, sin embargo, para su ex esposa, Aislinn Derbez, esto no es problema.

En cuanto a la relación de Derbez con Jonathan Kubben, Ochmann señaló que no le molesta, pues lo único que quieres es ver plena y feliz a la madre de su hija Kailani.

El protagonista de "El Chema" reiteró que no le preocupa que la nueva conquista de Aislinn conviva con su hija, y resaltó la gran relación que mantienen.

Recientemente, los ex esposos publicaron fotografías con sus actuales parejas, lo que generó múltiples reacciones entre sus seguidores.