Agradece Pedro Capó la hospitalidad tras su viaje a México

Tras pasar unos días en un destino mexicano, el intérprete agradeció la hospitalidad recibida a través de sus redes sociales.

El cantante puertorriqueño Pedro Capó sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras compartir detalles de su reciente paso por México, donde disfrutó de una estancia en una pintoresca villa de estilo europeo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete publicó una fotografía posando junto a un helicóptero en una zona ajardinada.

"Gracias a los amigos de @valquirico por las atenciones. Recomendado 200%. Nos veremos pronto", agregó el cantante Pedro Capó.

El intérprete de "Perdiendo la cabeza" aprovechó la publicación para agradecer públicamente la hospitalidad recibida durante su estancia, asegurando que regresará muy pronto al país.

Estas pequeñas vacaciones por tierras mexicanas dieron pie, después de su presentación en el concierto Colombia: "Voces por la Vida" a beneficio de todas las personas que sufrieron en el terremoto de Colombia de 7.4 el pasado 10 de agosto.

El cantante compartió parte de su experiencia en México, donde disfrutó de la gastronomía, paisajes; claro que no podía dejar de disfrutar unas ricas salsas, de todo tipo.

Muchos de sus fans pudieron verlo pasear en helicóptero, en una motocicleta y también disfrutar de un maravilloso paseo en caballos de un carrusel.





