Agradece Noel Schajris apoyo tras convivencia íntima

La publicación del cantante se llenó de muestras de cariño tras resaltar la importancia de conectar sin intermediarios con la audiencia.

El cantautor argentino Noel Schajris dedicó un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para reflexionar sobre la cercanía con sus fanáticos y el valor de los espacios de diálogo que ha venido impulsando.

A través de un video grabado durante un encuentro íntimo rodeado de discos de vinilo, el integrante de Sin Bandera destacó el crecimiento y la relevancia que han tomado estas sesiones interactivas con su público.

“Desde que empezamos estos conversatorios, las conversaciones se han vuelto cada día más interesantes y profundas... Amo estos momentos con seres humanos que entienden y redescubren la maravillosa experiencia de ser dueños de su música”.

Agradecimiento a la comunidad y a sus aliados

Durante la jornada, el artista aprovechó para extender un reconocimiento especial a los anfitriones del espacio que albergó este encuentro, señalando directamente el apoyo del equipo que abrió sus puertas para hacer posible la convivencia.

Asimismo, expresó su gratitud con cada uno de los asistentes que se acercaron para compartir momentos y experiencias de vida en un entorno cercano y sin intermediarios.

El proyecto busca reforzar su mensaje sobre la independencia artística y la autogestión en la industria musical, impulsando la premisa de que tanto creadores como oyentes conecten de forma directa a través de la música y la conversación.

La publicación no tardó en llenarse de comentarios afectuosos de los seguidores que asistieron, quienes celebraron la humildad del cantautor y la calidez del evento.