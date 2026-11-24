Las presentaciones de Grupo Frontera programadas para el 16, 17 y 18 de diciembre en la Arena Monterrey registran localidades agotadas.

A menos de tres semanas de que Grupo Frontera pise tierras regias, sus tres presentaciones programadas para los días 16, 17 y 18 de diciembre ya se encuentran totalmente sold out.

Tras anunciar la nueva fecha del 18 de diciembre, solo bastaron unas semanas para confirmar que también estaba llena su presentación de ese día. Recordemos que estos espectáculos contarán con formato 360°, permitiendo una cercanía total con los asistentes en cada rincón del inmueble.

Expectativa en la Arena Monterrey y fechas previas de la gira

Se espera que la visita de la agrupación al recinto de la Arena Monterrey esté llena de éxitos y haga vibrar al público regio como solo ellos saben hacerlo, consolidando así uno de los cierres de año más fuertes de su actual gira "Triste Pero Bien Cbrón Tour".

Previo a su llegada a Monterrey, Nuevo León, Grupo Frontera también estará presentando su show en la Ciudad de México y en Tamaulipas, con las siguientes fechas confirmadas en su agenda:

28 de noviembre: Ciudad de México ( Flow Fest ).

( ). 29 de noviembre: Reynosa, Tamaulipas.

Con estas paradas previas antes de aterrizar en la sultana del norte, la banda reafirma el arrastre de convocatoria que mantiene en distintas plazas del país rumbo a sus tres noches agotadas en diciembre.