Agota Grupo Firme boletos para su show Bogotá en menos de 2 horas

El 'Órale Wey Fest: Mexa' para 6 de diciembre en Bogotá, con Grupo Firme como artista principal, agotó sus entradas en menos de dos horas

Con entradas agotadas en menos de dos horas, el festival "Órale Wey Fest: Mexa" para el próximo 6 de diciembre en Bogotá, con Grupo Firme como evento principal, confirmó este viernes la fuerza de la música regional mexicana en Colombia.

Dicho evento tendrá como artista principal al grupo mexicano, el cual ofrecerá tres horas de espectáculo con sus éxitos más reconocidos.

Grupo Firme, fundado hace ya 11 años en Tijuana, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del género gracias a su estilo desenfadado y su cercanía con el público.

El festival también contará con la presencia de Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Edgardo Núñez, El Mimoso, Clave Especial, Calle 24, entre otros.

El sold out en el estadio El Campín, que cuenta con un aforo para 39,000 personas, confirma la influencia del regional mexicano en Colombia, país en donde ha dominado la radio y las plataformas digitales en los últimos años, con artistas como Xavi y Fuerza Regida liderando las listas.

En tiempos recientes, los cruces entre artistas de ambos países han incrementado, pues, para muestra de ello, está la colaboración de Grupo Frontera con Fuerza Regida en "Coqueta" o la de Shakira con la misma agrupación en "El jefe".