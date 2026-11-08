Agencia de Choi Woo-shik iniciará juicio por difamación

La empresa Fable Company desmintió los señalamientos difundidos en redes sobre un presunto incidente del actor durante un vuelo comercial.

La agencia de representación Fable Company confirmó la implementación de medidas legales contundentes ante la difusión de datos maliciosos relacionados con el actor surcoreano Choi Woo-shik.

La postura institucional surge tras la publicación de supuestas experiencias compartidas en plataformas digitales como Threads, donde un usuario afirmó haber presenciado actitudes despectivas por parte del actor durante un vuelo comercial.

De acuerdo con la publicación viralizada, un presunto trabajador aéreo aseguró que el intérprete reaccionó de forma molesta ante el saludo inicial, recriminando a su representante con la frase.

"¿Qué haces? ¡Me están hablando a mí!". Ante la propagación del mensaje, la empresa desmintió de manera categórica las acusaciones, señalando que distorsionan la realidad y menoscaban los derechos del artista.

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, Fable Company enfatizó que mantiene un seguimiento activo sobre el origen y la circulación de estos señalamientos con el fin de integrar los expedientes correspondientes.

"El acto de publicar información falsa de manera indiscriminada o maliciosamente distorsionarla y amplificarla para generar y difundir rumores es un claro acto ilegal que infringe gravemente el honor y los derechos del actor", puntualizó la firma de representación.

La compañía añadió que responderá con la misma severidad ante cualquier difamación dirigida hacia los integrantes de su elenco. Finalmente, la representación legal exhortó al público a no reproducir contenidos carentes de verificación, reiterando su compromiso de agotar los cauces judiciales para salvaguardar la integridad de Choi Woo-shik.