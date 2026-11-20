El acusado permanece bajo custodia federal desde el 10 de noviembre y podría enfrentar hasta veinte años de prisión si es hallado culpable.

Thomas Wayne Markle Sr., padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, fue declarado mentalmente competente para afrontar el proceso penal que se sigue en su contra en Estados Unidos por presunta posesión de pornografía infantil. La determinación ocurrió este jueves durante una audiencia celebrada en un tribunal federal de Tampa, Florida, de acuerdo con el reporte del canal Fox 13.

La resolución llegó tras una evaluación psiquiátrica realizada durante la audiencia de competencia, encabezada por la magistrada Lindsay S. Griffin, quien anteriormente había pedido un examen psiquiátrico independiente y los expedientes de salud mental del acusado al manifestar dudas sobre su aptitud para entender el procedimiento judicial. Según el medio de Tampa, el especialista concluyó que el acusado está en condiciones de comprender el proceso.

Antecedentes del caso y situación bajo custodia

Markle, de 82 años, permanece bajo custodia federal desde el 10 de noviembre, fecha en que una jueza revocó su libertad provisional tras comprobarse que se había retirado el dispositivo electrónico de vigilancia que debía portar. Su detención inicial había ocurrido el 6 de noviembre en Lakeland, Florida, donde vivía en una clínica especializada en la atención de personas con demencia, luego de que se abriera una indagatoria en su contra por presunta posesión de pornografía infantil; ese mismo día había quedado en libertad bajo condiciones que incluían arresto domiciliario y monitoreo electrónico.

De acuerdo con información proporcionada por el FBI, las autoridades localizaron alrededor de 78 elementos —entre diapositivas, negativos fotográficos y libros con presunto contenido sexualmente explícito— en dos almacenes que el acusado rentó durante cerca de dos décadas en la zona de Los Ángeles.

El origen de estas diligencias se remonta a una investigación iniciada en Filipinas, país en el que Markle Sr. residió hasta mayo pasado antes de mudarse a Lakeland. En caso de ser hallado culpable en el proceso federal, el padre de la duquesa de Sussex podría enfrentar una condena máxima de 20 años de prisión.