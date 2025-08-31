Afirman que Scooter Braun & Sydney Sweeney están saliendo

La actriz de Euphoria y el magnate musical Scooter Braun han sido vinculados sentimentalmente después de que fueran vistos juntos durante la boda de Jeff Bezos

La actriz de Euphoria y el magnate musical Scooter Braun han sido vinculados sentimentalmente después de que fueran vistos juntos en junio de 2025 durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, Italia.

Aunque ambos han sido discretos sobre su relación, fuentes cercanas han confirmado que están saliendo y que, a pesar de su deseo de mantener la relación en privado, la química entre ellos es evidente.

Scooter Braun de 44 años, nacido el 18 de junio de 1981, es uno de los manejadores más influyentes de la industria musical. Es conocido por su trabajo con artistas de renombre como Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato. Además, es el fundador de SB Projects, una exitosa agencia de talentos. A lo largo de su carrera, ha sido una figura clave en la música y el entretenimiento.

Una de las principales curiosidades sobre su relación es la diferencia de edad. Mientras que Sydney Sweeney tiene 27 años, Scooter Braun es 17 años mayor que ella, con 44 años. Esta diferencia de edad ha llamado la atención de muchos.