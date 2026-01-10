Afirman que Black Pink dará concierto en Monterrey en 2026

Fue en abril de 2023 que Black Pink se presentó en la capital mexicana como parte de su gira Born Pink World Tour, donde reunió a más de 113,000 personas

Ya pasaron varios años desde que el k-pop se apoderó de la industria del entretenimiento musical a nivel mundial, y si hay un grupo que pueda ponerse como uno de los referentes en el género, ese es Black Pink, pues en cualquier sede que se plante abarrota cada inmueble.

Obviamente, una de estas sedes fue México en 2023, donde tuvo un concierto que lució lleno total en la Ciudad de México y ahora, sería el turno de Monterrey para deleitarse por primera vez con la presencia de Lisa, Jisoo, Rosé y Jennie.

Esta noticia fue difundida por un directivo del equipo de béisbol Sultanes de Monterrey, quien presumió algunos de los eventos que albergará el estadio del equipo, entre ellos, este concierto.

De momento no existe un anuncio oficial por parte del grupo, sin embargo, al tratarse de un directivo de mucho peso dentro de la organización, los miles de "blinks" que hay en México comenzaron a ilusionarse con la posibilidad de que este evento se celebre.

Ya llovió desde su último show

Fue en abril de 2023 que Black Pink se presentó en la capital mexicana como parte de su gira Born Pink World Tour, donde reunió a más de 113,000 personas entre sus dos fechas, donde cautivó a uno de sus mercados más fieles en todo el mundo.

¿Dónde será el siguiente concierto de Black Pink?

Los últimos dos conciertos que ya tiene agendados el grupo de k-pop son en Hong Kong, y se celebrarán el 24 y 25 de enero, respectivamente, por lo que un hipotético concierto en Monterrey podría ser hasta mediados de año.