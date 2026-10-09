Aficionado no reconoce a Dua Lipa en partido de beisbol

La cantante acudió junto a su esposo Callum Turner a un juego de beisbol donde vivió una experiencia única y probó su primer hot dog.

La cantante Dua Lipa vivió un momento muy especial durante su visita a un partido de beisbol, donde acudió junto a su esposo, el actor Callum Turner, para disfrutar de un ambiente deportivo. Sin embargo, lo que terminó llamando más la atención fue su inesperado encuentro con uno de los aficionados más famosos del deporte.

La intérprete y Callum coincidieron con Laurence Leavy, mejor conocido como “Marlins Man”, quien es famoso por aparecer en las gradas con su característico jersey naranja.

“Marlins Man” contó que sabe muchísimo de deportes, pero prácticamente nada de música o películas, por lo que simplemente comenzó a platicar con la pareja sin reconocerlos. Incluso después de enterarse de quién era Dua, aseguró que tanto ella como Callum fueron muy amables durante el encuentro.

El famoso aficionado también aprovechó para felicitar a la pareja por su matrimonio y les deseó nada menos que 50 años o más de felicidad. Para Dua, además, la noche tuvo otro detalle especial: era su primer partido de béisbol y hasta probó por primera vez un hot dog.