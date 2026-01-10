Adrián Marcelo publica polémica imagen; ¿confirma divorcio?

La historia fue eliminada casi de inmediato, pero hubo usuarios que lograron capturar la historia y difundirla en redes sociales.

Los rumores sobre un posible divorcio entre Adrián Marcelo y su esposa Karina Puente volvieron a intensificarse luego de que el creador de contenido publicara una historia en su cuenta de Instagram con un polémico mensaje que muchos interpretaron como una referencia directa a su matrimonio.

Desde hace semanas circula la versión de que la pareja estaría atravesando una separación; sin embargo, hasta el momento, Adrián Marcelo no ha confirmado ni desmentido públicamente dicha información.

La polémica se desató cuando el influencer compartió una imagen de lo que aparenta ser un pasillo de un departamento, acompañada del texto: "Los 4 años más infelices de mi vida los viví aquí. Nunca se casen, raza", con la canción: The Sound of Silence de Simon & Garfunkel.

La historia fue eliminada casi de inmediato, pero hubo usuarios que lograron capturar la historia y difundirla en redes sociales.

El mensaje generó una ola de reacciones y especulaciones entre seguidores, quienes lo relacionaron con la situación personal que atraviesa 'El Patrón', como también es conocido por sus seguidores.

Así empezó la historia de Adrián Marcelo y Karina Puente

La historia de la pareja comenzó en 2014, cuando ambos participaron en un reality show de Monterrey, al que ingresaron con la intención de encontrar pareja. A partir de su participación en el programa, la relación continuó fuera de cámaras y se consolidó con el paso de los años.

Tras varios años de relación Adrián Marcelo y Karina Puente se casaron por el Registro Civil en diciembre de 2021. Posteriormente, celebraron una boda religiosa y una fiesta en la Riviera Maya en octubre de 2022, evento que atrajo la atención de sus seguidores al ser compartido en redes sociales.

Las dificultades de la pareja para tener hijos

Durante su paso en el reality a nivel nacional 'La Casa de los Famosos México', Adrián Marcelo reveló que él y su esposa tenían dificultades para tener hijos, debido a problemas de fertilidad en ambos.

De acuerdo con lo que el propio influencer compartió, Karina Puente presenta una baja carga ovárica, mientras que él tiene ciertas limitaciones en su esperma, situación que los llevó a considerar alternativas como tratamientos de fertilidad, la donación de óvulos o incluso la adopción.

A principios de 2025 surgieron rumores sobre un posible embarazo de Karina, en donde estaría esperando una niña. Sin embargo, esto nunca se confirmó.

Adrián Marcelo entre polémicas

Adrián Marcelo ha sido protagonista de diversas controversias debido a su estilo directo y confrontativo, así como a opiniones expresadas en redes sociales y plataformas digitales, lo que lo mantiene constantemente en el ojo de la opinión pública.

Además, el influencer fue sancionado por violencia política de género contra Mariana Rodríguez tras difundir comentarios considerados ofensivos hacia la ex candidata a la alcaldía de Monterrey. El tribunal le impuso una multa, la obligación de disculparse públicamente y realizar un curso sobre violencia de género, aunque él ha declarado que se sintió obligado a cumplir con la sanción.

Hasta ahora, no existe un posicionamiento oficial del influencer respecto a un posible divorcio de Karina Puente, por lo que la publicación eliminada continúa alimentando rumores y especulación entre sus seguidores.