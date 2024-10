Adrián Marcelo 'explota' contra Gala Montes y lanza amenaza

La reciente participación de Adrián Marcelo en el podcast “Hermanos de leche” ha reavivado la polémica en torno a su relación con Gala Montes, su excompañera del reality show. Desde su inicio, ambos protagonizaron tensos enfrentamientos dentro de la casa, lo que culminó en la salida del influencer del programa.

Tras los comentarios de Adrián sobre Gala en su podcast, la actriz no tardó en reaccionar. En una publicación en X (anteriormente Twitter), compartió una imagen de la película “Chicas Pesadas” con la famosa frase: “¿por qué estás tan obsesionada conmigo?”, lo que encendió aún más la controversia.

En respuesta a la indirecta de Gala, Adrián Marcelo no se contuvo y lanzó un ataque directo, mencionando a Ararth de la Torre y recordando que la actriz había hablado de él tras su salida del reality.

Adrián también enfatizó que ahora que Gala no cuenta con la protección de la producción del programa, su comportamiento ha quedado expuesto. “Acá, en la vida real, no tienes una producción que te cobije o le ponga música bonita de fondo a tus corrientadas”, declaró, sugiriendo que su actitud no sería tolerada fuera del reality.

Además, el influencer advirtió que continuará hablando de Gala y la instó a bloquearlo en redes sociales si no quiere ser objeto de sus críticas. “Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje, así que bloquea todo lo tenga que ver conmigo porque lo que no gané en forma de premio, lo voy a ganar hablando de ti y tu equipito de cagada”, afirmó, dejando claro que no tiene intención de dejar el tema.

Hasta el momento, Gala Montes no ha respondido a las recientes declaraciones de Adrián Marcelo, lo que deja en suspenso el desenlace de esta polémica entre ambos.

