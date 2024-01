Adrián Marcelo critica a los que romantizan viajes a Europa

"El que viaja no busca status. Por las mismas cosas que vives en los viajes, te das cuenta de que lo material no importa y prefieres experiencias", "Es mejor presumir un viaje que un carro que siguen pagando y para cuando acaban de pagarlo ya no sirve", "Adrián debería sacar un manual de cómo vivir y que no le moleste", "Eso dicen ellos porque pueden ir como si nada, a uno que le cuesta mucho es como un premio", "Todos dicen que ya cualquiera va a Europa. Pues todos menos yo porque nomás no logro ir", "Pues yo si quiero que mis amigos me cuenten de sus viajes y me enseñen sus fotos las veces que quieran", son otros de los comentarios de los internautas.