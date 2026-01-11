Adrián Marcelo anuncia retiro: 'Invertiré tiempo en mí'

En la publicación, señaló que su meta de ser el mejor comediante se mantiene intacta y que este periodo representa una etapa de reflexión y renovación.

Adrián Marcelo anunció su retiro indefinido de la comedia, decisión que dio a conocer a través de sus redes sociales y que se produce en medio de versiones sobre una posible separación matrimonial. El comediante y presentador no detalló las causas que lo llevaron a tomar esta determinación, aunque aclaró que se trata de una pausa únicamente en sus presentaciones en vivo.

En su mensaje, Adrián Marcelo informó que se alejará de la comedia por un tiempo indeterminado, con el objetivo de enfocarse en aspectos personales. En la publicación, señaló que su meta profesional se mantiene intacta y que este periodo representa una etapa de reflexión y renovación.

El comediante aseguró que esta decisión no significa un abandono definitivo de su carrera, sino una pausa necesaria antes de regresar a los escenarios con un nuevo enfoque.

‘Hermanos de Leche’ continúa en pie pese a su retiro

Pese a su retiro de los escenarios, Adrián Marcelo confirmó que continuará participando en el podcast ‘Hermanos de Leche’, proyecto que conduce junto a Iván Fematt ‘La Mole’. De acuerdo con lo expresado en su publicación, el contenido del programa se mantendrá sin cambios durante este periodo.

El comediante destacó que seguirá activo en este espacio digital, el cual se ha consolidado como uno de sus principales proyectos de comunicación con su audiencia.

¿Cuándo será su últimas presentación de 2026?

Como parte de este anuncio, Adrián Marcelo reveló que realizará sus últimas presentaciones en vivo antes del retiro durante febrero de 2026. Estos espectáculos formarán parte de la gira del podcast ‘Hermanos de Leche’ y se llevarán a cabo en San Diego y Las Vegas, en Estados Unidos.

Las fechas confirmadas para estos eventos son el 13 y 14 de febrero. El comediante invitó a su público a asistir, señalando que se trata de un show planeado y trabajado en conjunto con su equipo.