¿Adele y Rich Paul están comprometidos?

Adele presumió un anillo de diamantes en los Brit Awards 2022 y avivó rumores de compromiso con Rich Paul

Por: Luz Camacho

febrero, 08, 2022 17:26

Adele generó rumores de compromiso luego de aparecer en la alfombra roja en los Brit Awards 2022 con un anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo.

En días pasados corría el rumor de que la ganadora al Grammy y su novio Rich Paul tenían problemas en su relación, incluso se dijo que ella había cancelado su concierto en Las Vegas a causa de él.

Asimismo, allegados a la intérprete de ´Easy On Me´ aseguran que ella está en medio de una crisis emocional y con mucho estrés por su relación amorosa que no le permitió ensayar su show.

Sin embargo, Adele aseguró que posponía esta "residencia", como se llama en la "ciudad del juego" a los espectáculos fijos durante un periodo de tiempo determinado, porque la mitad de su equipo estaba enfermo de Covid-19.

Sumado a eso, la cantante en su última publicación en Instagram desmentiría que existiera una crisis en su noviazgo con Rich.

¿Quién es Rich Paul, el novio de Adele?

Rich Paul, el nuevo novio de Adele, es un agente de jugadores de la NBA sumamente reconocido, pues entre sus clientes se encyentra Lebron James.

El tiene 40 años, por lo que es siete años mayor que la cantante, que tiene 33.

La pareja ha estado saliendo durante unos seis meses y fueron vistos por primera vez durante el Juego 5 de las Finales de la NBA de 2021 el verano pasado.

Los representantes de Adele no respondieron de inmediato nuestra solicitud de comentarios.