Adele agradece a fans por colección de peluches del Dr. Simi

La talentosa cantante Adele hizo alarde de su impresionante colección de peluches del Doctor Simi en un video compartido a través de su cuenta de X. En el video, se pueden apreciar numerosos muñecos caracterizados de diversas formas.

Sin embargo, en una sorpresa para sus seguidores, Adele compartió un video en Twitter donde se escucha música mexicana de fondo, mientras en pantalla se aprecian decenas de muñecos del Doctor Simi, algunos ataviados con trajes tradicionales mexicanos y otros con diseños especiales. Algunos incluso llevaban cabello dorado y vestimenta similar a la que la artista usa en sus presentaciones, y algunos tenían los labios pintados de rojo. Los muñecos estaban cuidadosamente organizados en lo que parecía ser una sala.

El mensaje, en su mayoría escrito en español, decía: "Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo!" y concluía en inglés con "Esta noche último show del año, ¡vamos!", lo que sugiere que se encontraba en su cuarto de hotel. El video recibió una gran respuesta en poco tiempo, con más de 354 mil reproducciones y más de 38 mil me gusta, sorprendiendo tanto a sus seguidores como a quienes vieron la publicación.

