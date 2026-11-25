La cantante eslovaca llevará su gira “PRIMA” por Europa, Australia, Sudamérica y Norteamérica. El recorrido comenzará en enero y llegará a Coachella en abril

La cantante eslovaca ADÉLA anunció una nueva gira internacional para 2027, con la que llevará su música a escenarios de Europa, Australia, Sudamérica y Norteamérica. El recorrido, denominado “PRIMA Tour”, acompañará el impulso de su álbum debut y tendrá presentaciones en festivales como Coachella, Lollapalooza y Glastonbury.

La artista de 22 años comenzará sus compromisos del próximo año en Europa, el 11 de enero, con un concierto en Praga, República Checa. Posteriormente visitará distintas ciudades del continente antes de trasladarse a Australia y Nueva Zelanda en febrero.

¿Cuándo comienza la gira de ADÉLA en 2027?

La primera etapa del recorrido incluirá presentaciones en República Checa, Irlanda, Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Polonia.

Entre las ciudades contempladas están Dublín, Manchester, Glasgow, Londres, París, Colonia, Bruselas, Utrecht, Copenhague, Estocolmo, Oslo, Berlín y Varsovia.

En febrero, ADÉLA llegará a Australia con actuaciones en Sídney, Brisbane y Melbourne, además de una presentación en Auckland, Nueva Zelanda. Algunas de estas fechas forman parte del festival Laneway.

ADÉLA llegará a Coachella y Lollapalooza

Durante marzo, la cantante participará en importantes festivales de Sudamérica. El calendario contempla Lollapalooza Argentina, en Buenos Aires; Lollapalooza Chile, en Santiago; Estéreo Picnic, en Bogotá, y Lollapalooza Brasil, en São Paulo.

En abril comenzará la etapa norteamericana de su gira con su debut en Coachella, en Indio, California, donde tiene programadas presentaciones para los días 10 y 17 de ese mes.

Después ofrecerá conciertos en San Francisco, Chicago, Brooklyn, Washington D. C. y Toronto. En junio regresará a Europa para participar en Primavera Sound, en Barcelona, y Glastonbury, en Reino Unido. También tiene fechas en Belfast, Dublín, Gdynia y Trenčín.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

De acuerdo con el anuncio, los seguidores podrán registrarse para acceder a la preventa de boletos hasta el miércoles 25 de noviembre de 2026, a través del sitio oficial de la cantante.

La preventa estará dividida en dos etapas el 1 de diciembre: la primera comenzará a las 10:00 horas y la segunda a las 14:00 horas, de acuerdo con el horario local de cada ciudad.

La venta general está programada para el miércoles 2 de diciembre, a partir de las 10:00 horas locales.

El álbum PRIMA impulsa el recorrido internacional

La gira acompaña el lanzamiento de PRIMA, el primer álbum de estudio de ADÉLA, que debutó en el cuarto lugar de la lista Billboard 200 y posteriormente alcanzó el primer puesto en el listado Top Album Sales.

La cantante también ha ganado atención con temas como “Nicole Kidman”, que se volvió viral en redes sociales, y “Ain't In LA”. Con el recorrido de 2027, buscará ampliar su presencia internacional y presentarse ante públicos de distintos continentes.