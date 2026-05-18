Adam Driver evade polémica por libro de Lena Dunham

En Cannes, el actor evitó profundizar sobre las acusaciones de Lena Dunham sobre ‘Girls’ y respondió con ironía que guardará su versión para sus memorias

El actor Adam Driver evitó entrar en polémica este domingo durante el Festival de Cannes al ser cuestionado sobre las acusaciones lanzadas por Lena Dunham en sus memorias “Famesick”, donde describe supuestos episodios de comportamiento agresivo del actor durante el rodaje de la serie “Girls”.

Durante la rueda de prensa de presentación de “Paper Tiger”, Driver primero señaló que no tenía comentarios sobre el tema y luego, en tono ligero, añadió: “Lo guardo todo para mi libro”, provocando risas entre periodistas presentes.

Dunham revive tensiones del set de “Girls”

En su libro, Lena Dunham relata experiencias complejas junto a Driver durante la producción de la serie de HBO que impulsó la carrera televisiva del actor.

La escritora y actriz asegura que en distintos momentos el intérprete mostró conductas verbalmente agresivas, incluyendo un episodio en el que presuntamente lanzó una silla contra una pared durante un ensayo.

Dunham también describe una relación ambivalente, señalando que Driver podía ser intimidante y explosivo, pero también protector y afectuoso en otras ocasiones.

“Paper Tiger” recibe ovación en Cannes

La controversia coincidió con la presentación de “Paper Tiger”, nueva película dirigida por James Gray y protagonizada por Driver, Scarlett Johansson y Miles Teller.

El filme fue estrenado el sábado por la noche en Cannes, donde recibió una ovación de siete minutos por parte del público.

Ambientada en 1986, la historia sigue a dos hermanos que terminan atrapados en una red criminal vinculada con la mafia rusa tras intentar enriquecerse en Brooklyn.

Aunque Scarlett Johansson no asistió al estreno por compromisos laborales en Nueva York, envió un mensaje leído por James Gray durante la presentación.

La actriz elogió el proyecto, destacó la sensibilidad artística del director y calificó la experiencia como uno de los mayores placeres de su carrera.