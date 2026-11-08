Adam Driver descarta volver al revival de ‘Girls

El actor Adam Driver confirmó que no participará en los nuevos episodios de ‘Girls’, la serie que Lena Dunham prepara para HBO

Adam Driver confirmó que no retomará su papel de Adam Sackler en el revival de Girls, la serie creada por Lena Dunham que regresará con cinco episodios para HBO, una década después de su final.

El actor respondió directamente sobre su posible participación durante una entrevista con CinemaBlend, en la que descartó volver a interpretar al personaje que fue el novio intermitente de Hannah Horvath, protagonista de la producción.

“No, pero les deseo la mejor de las suertes”, expresó Driver al ser cuestionado sobre su regreso.

¿Quiénes regresarán para el revival de ‘Girls’?

La nueva entrega reunirá a parte del elenco original. Lena Dunham volverá como Hannah, mientras que Allison Williams, Jemima Kirke y Zosia Mamet retomarán sus personajes de Marnie, Jessa y Shoshanna, respectivamente.

También está confirmado el regreso de Andrew Rannells como Elijah, el exnovio de Hannah. La producción contempla cinco episodios y tiene previsto comenzar su rodaje el próximo año.

La historia retomará la vida de los personajes diez años después del desenlace de la serie original, que concluyó en 2017.

Las declaraciones de Lena Dunham sobre Adam Driver

La ausencia de Driver ocurre después de que Dunham hablara sobre la complicada relación que mantuvieron durante el rodaje de Girls en su libro de memorias Famesick.

En el texto, la creadora relató experiencias difíciles con el actor y aseguró que en una ocasión lanzó una silla contra una pared cerca de ella. También describió episodios de comportamiento verbalmente agresivo durante el trabajo en la serie.

Dunham ha contado que ambos dejaron de hablarse después de que terminó la producción de HBO en 2017. Por su parte, Driver evitó comentar las acusaciones cuando fue cuestionado durante el Festival de Cannes de 2026 y señaló que reservaría sus declaraciones para un posible libro.

El regreso de Girls permitirá reencontrarse con algunos de sus personajes principales, aunque Adam Sackler no formará parte de esta nueva etapa.