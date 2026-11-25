El actor habló sobre su incorporación a X-Men y bromeó con Seth Meyers sobre su apariencia como el villano Mister Sinister

Adam Driver habló sobre su incorporación al universo cinematográfico de Marvel (MCU), donde interpretará al villano Mister Sinister en la próxima película de X-Men. Durante su participación en el programa Late Night with Seth Meyers, el actor aprovechó para bromear sobre la apariencia de su personaje y compartir algunos recuerdos de su infancia relacionados con los mutantes.

El protagonista de Marriage Story fue cuestionado por el conductor Seth Meyers sobre su transformación para interpretar al doctor Nathaniel Essex, identidad detrás de Mister Sinister, uno de los antagonistas más conocidos de los cómics de Marvel.

Después de que Meyers le mostró una imagen del personaje, caracterizado por su traje oscuro, capa y maquillaje, Driver respondió con humor: "Se parece a mí. Soy yo a las 6 de la mañana cuando mi hija me despierta".

Adam Driver recuerda su afición por los X-Men

Durante la conversación, el actor también recordó que conocía a los personajes de la franquicia desde mucho antes de recibir la propuesta para participar en la nueva película, aunque reconoció que estaba más familiarizado con Magneto que con Mister Sinister.

"Sí, estaba familiarizado. Aunque no tanto; conocía más a Magneto. Era un gran fan de X-Men", comentó.

Driver incluso compartió una anécdota de su infancia, cuando su primo Tony acostumbraba fabricar disfraces de Dientes de Sable utilizando guantes amarillos de goma y palillos para simular sus colmillos. Mientras tanto, él solía caracterizarse como Wolverine.

El intérprete también reveló que su hijo de 10 años está particularmente emocionado por verlo participar en esta producción, algo que no había ocurrido con sus trabajos anteriores.

Explicó que el menor ha visitado algunos de sus sets de filmación, pero hasta ahora no había mostrado demasiado interés en ver sus películas. Sin embargo, la historia de los mutantes despertó su entusiasmo.

Marvel buscó durante años incorporar al actor

La llegada de Driver al MCU también fue resultado de varios acercamientos con Marvel Studios. Kevin Feige, presidente de la compañía, reconoció anteriormente que habían intentado trabajar con el actor en diferentes ocasiones, aunque las conversaciones generalmente terminaban con una negativa.

"No es ningún secreto que nos gustaría trabajar con Adam", expresó Feige durante una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused.

El directivo explicó que se había convertido prácticamente en una tradición reunirse con el intérprete por videollamada para presentarle proyectos, pero que habitualmente terminaba rechazándolos de manera cordial.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de X-Men?

La nueva adaptación de X-Men estará dirigida por Jake Schreier y contará con Adam Driver como Nathaniel Essex, también conocido como Mister Sinister, quien será el principal antagonista de la historia.

El elenco anunciado incluye a Sadie Sink como Jean Grey, Inde Navarrette como Rogue, Kit Connor como Cíclope, Maya Boyd como Tormenta, Asa Germann como Ángel y Christopher Abbott como Charles Xavier, también conocido como el Profesor X.

La producción tiene previsto llegar a las salas de cine el 5 de mayo de 2028, con una nueva generación de mutantes que se incorporará al Universo Cinematográfico de Marvel.