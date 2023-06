Acusan a Tenoch Huerta de ser un 'depredador sexual'

Tenoch Huerta, actor de Black Panther: Wakanda Forever, se encuentra en el punto de mira de la opinión pública tras las acusaciones de la saxafonista Elena Ríos

Por: Luz Camacho

Junio 11, 2023, 9:01

La reconocida saxofonista mexicana María Elena Ríos ha vuelto a utilizar sus redes sociales para lanzarse contra el actor Tenoch Huerta, a quien acusa de ser un depredador sexual.

A través de Twitter, la saxofonista acusó al colectivo Poder Prieto, de la que Huerta es miembro, de haber difundido un capítulo en el podcast llamado “El Feisbuk de la Malinche”, el cual ella no dio su consentimiento para que saliera, debido a que no le fue otorgado un pago correspondiente.

Asimismo, ha dirigido sus críticas hacia el protagonista de 'Black Panther: Wakanda Forever', a quien ha calificado en más de una ocasión como 'depredador'.





Por su parte, el colectivo Poder Prieto se deslindó al asegurar que la falta de pago no es su responsabilidad, pues la producción del material no es de ellos y supuestamente no se publicó, 'sólo se recomendó el contenido'.









La saxofonista también señaló que es difícil hablar del abuso emocional y del abuso de poder de un depredador sexual que es amado en el mundo por interpretar a un personaje de una película.





Pese a que los internautas le han pedido a la también activista femenina que explicase qué es lo que había hecho Huerta exactamente, ella hasta el momento no ha mencionado a qué se refería, pero sí ha dejado claro que el actor de Marvel había abusado de ella 'y de más mujeres'.









Hasta el momento, Tenoch Huerta o Marvel se han pronunciado sobre las acusaciones.