Acusan a Selena Gomez de lucrar con la salud mental

Inversores señalan que Selena Gomez y Mandy Teefey habrían usado la imagen de la cantante para obtener financiamiento para Wondermind

Selena Gomez y su madre, Mandy Teefey, enfrentan señalamientos de inversores que sostienen que la imagen y la influencia de la cantante fueron utilizadas para conseguir financiamiento para Wondermind, empresa enfocada en salud mental.

Jeffrey Neiman, abogado de los inversores demandantes, afirmó que el nombre de Selena, su influencia y el papel que supuestamente desempeñaría dentro de la compañía fueron elementos importantes para atraer inversiones.

“La salud mental no es una estrategia de marketing y nunca debería utilizarse como vehículo para obtener beneficios económicos personales”, declaró Neiman a TMZ.

Según el abogado, la participación de Selena no se limitó a una asociación con el proyecto, sino que habría sido presentada como un elemento central de la propuesta comercial.

Neiman sostuvo que el caso debería generar preocupación porque, según su versión, la confianza que el público tenía en la cantante habría sido utilizada para atraer tanto seguidores como potenciales inversores.

El abogado resumió su postura al señalar que Selena Gomez no era simplemente una figura asociada al negocio, sino que “era la propuesta”.

Inversores cuestionan su participación en Wondermind

Las acusaciones forman parte de una demanda en la que los inversores aseguran que la participación de Selena fue una de las razones principales por las que decidieron colocar dinero en Wondermind.

De acuerdo con la demanda, Selena fue presentada como la “directora de marketing” de la empresa y se esperaba que aprovechara su amplia presencia en redes sociales para impulsar la promoción de la marca.

Los inversores también sostienen que la cantante contribuyó a atraer personas al proyecto, pero posteriormente se alejó de la compañía una vez que se consiguió el financiamiento.

Además de Selena y Mandy Teefey, la demanda alcanza a Daniella Pierson, antigua socia comercial de la cantante. Las tres son señaladas por los inversores de haberlos engañado respecto a Wondermind y al papel que Selena tendría dentro de la empresa.

Selena Gomez ha negado las acusaciones. Su abogado ya había calificado anteriormente los señalamientos como “totalmente carentes de fundamento, tanto en los hechos como en el derecho”.