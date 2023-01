Acusan a Percy Hynes White, actor de Merlina, de abuso

El actor Percy Hynes White, protagonista de la exitosa serie de Netflix, Merlina (Wednesday), ha sido acusado por varias jóvenes de acoso, agresión sexual y de haber encubierto a sus amistades.



Dichas acusaciones, provocaron que Percy tuviera que desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram. De acuerdo a los testimonios, los abusos sexual datan de cuando él era estudiante de secundaria en Toronto, Canadá, país del que es originario, lo que significa que había sucedido cuando él tenía entre 17 y 20 años (actualmente tiene 21).





A través de un hilo de Twitter, la usuaria @milkievich fue la primera en levantar la voz par denunciar la clase de fiestas que el actor solía hacer con sus amigos, en las que presuntamente cometían abusos contra sus novias o cualquier chica con la que estuvieran saliendo, llegando incluso a publicar en Internet fotos íntimas de ellas.



La usuaria compartió que una de sus mejores amigas, quien en ese entonces tenía '13 o 14 años', fue abusada sexualmente, además de que fue víctima de estas amenazas y manipulaciones, siendo la última vez que estuvo con ella cuando 'tenía 16 y él 20 años'; y aseguró que a ella también la acosó en una de esas fiestas.



Por estos hechos, la internauta expresó su molestia porque Percy tuviera la oportunidad de coprotagonizar una serie bajo el mando de Tim Burton, y acompañó su publicación con el hashtag #cancelpercy ('Cancelar a Perc'), el cual se volvió viral y más jóvenes se sumaron a la denuncia.





Desirée, quien utiliza la cuenta de Twitter @desireecameron, dio testimonio de otro de los presuntos actos cometidos por el intérprete de en Merlina.





It hurts to see this man in the public eye and admired by hundreds of thousands of young girls.

He let me get raped in his basement, and when he called me about it he was most worried about the police and not if I was okay. Then he continued to let a rapist live at his mothers.