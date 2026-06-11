Acusan a Diddy de agredir sexualmente a actor infantil

La víctima presentó la querella de manera anónima en un tribunal de California, y en ella acusa al artista de agredirlo sexualmente durante un evento

El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy y que el año pasado fue condenado por delitos relacionados con la prostitución, volvió a ser demandado, esta vez por agredir sexualmente a un antiguo actor infantil en 2007.

La víctima presentó la querella de manera anónima en un tribunal de California, y en ella acusa al artista de agredirlo sexualmente durante un evento de 'networking' (para hacer contactos) en Hollywood Hills (Los Ángeles), según ABC News, que ha tenido acceso al documento.

De acuerdo con la demanda, Combs le ofreció una bebida alcohólica al actor, entonces menor de edad, y le comentó que quería hablar con él "en privado" sobre posibles proyectos en los que podría participar.

El artista presuntamente le condujo entonces a un lugar apartado y comenzó a tocarle de manera inapropiada, pese al rechazo del demandante.

"La conducta de Combs tenía la intención de aterrorizarle y causarle angustia emocional. Este ataque fue tan extremo que sobrepasó los límites de la decencia y se considera intolerable para la sociedad civilizada", subraya.

Juda Engelmayer, representante de Combs, negó las acusaciones y declaró que el demandante "no es más que otro detractor en una larga lista de personas que intentan subirse al carro de las ganancias fáciles".

"Combs nunca ha agredido a nadie, y eso incluye a cualquier menor", afirmó Engelmayer.

Entre los demandados también figuran los antiguos agentes del actor, a los que acusa de no protegerle al no asegurarse de que fuera acompañado por sus tutores legales y "que no se quedara solo con personas de la industria en habitaciones privadas o áreas apartadas".

Estas nuevas acusaciones se suman a una larga lista de demandas civiles presentadas contra Combs desde 2023.