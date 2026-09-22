Acusan a Carlos Trejo de simular enfermedad en La Granja VIP 2

Las recientes afecciones físicas presentadas por el cazafantasmas desataron opiniones encontradas durante la transmisión.

Durante la emisión de La Granja VIP 2, se generó una intensa controversia en el foro a raíz de las recientes afecciones de salud presentadas por el cazafantasmas Carlos Trejo, quien se encuentra desempeñando el rol de peón en la competencia.

Mientras tanto, en el estudio, el panelista Alfredo Adame expresó abiertamente sus dudas sobre la autenticidad del malestar de Trejo. Según Adame, el participante está fingiendo su estado físico para victimizarse y eludir las pesadas cargas de trabajo que le corresponden como peón.

Por otro lado, otros integrantes del panel defendieron que las condiciones climáticas del lugar y el agotamiento físico propio de las labores diarias podrían estar afectando legítimamente la salud del concursante.

Pones de la semana

Al arranque de la tercera semana de competencia, la dinámica del programa dejó definido al grupo de participantes que asumen la categoría de peones. En esta ocasión, Ivonne Montero porta la camiseta por segunda vez tras ser reelegida después de su desempeño en la semana dos, mientras que Mónica Escobedo y Carlos Trejo afrontan este rol por primera ocasión en la temporada. Por su parte, Kunno se suma al grupo al ser nombrado peón por segunda ocasión consecutiva, en esta ocasión tras la votación del público.

Cambios en el grupo

Ayer se reveló la entrada del granjero número 20, Pablo Montero, coincidiendo con la salida de María Karunna, quien se convirtió en la segunda eliminada de La Granja VIP 2. Cabe recordar que la primera eliminada de la temporada fue la Coreañera.

Nuevo Capataz de la semana

Por su parte, el liderazgo de la casa toma un nuevo rumbo con la elección del Mono Osuna como el tercer Capataz de la segunda temporada, tomando la estafeta tras el liderazgo de Julio Camejo, quien fue el primero, y de Pascal Nadaud, quien ocupó el cargo como el segundo Capataz. Ahora, Mono Osuna tendrá bajo su responsabilidad la distribución de tareas y la dirección de las actividades dentro del reality.