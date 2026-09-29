Acusa la cantante Gala Montes a colegas de presunto plagio

La intérprete lanzó un contundente mensaje asegurando que una de sus canciones fue copiada, desatando un intenso debate en redes.

La cantante y actriz Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras reaparecer en sus canales oficiales con un contundente mensaje. En esta oportunidad, la intérprete lanzó serias señalamientos en contra de María José y Paty Cantú, acusándolas públicamente de presuntamente haber plagiado uno de los temas que forman parte de su repertorio musical.

A través de una transmisión que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, la actriz sostuvo que la composición en cuestión presenta notables similitudes con un proyecto de su autoría. Montes dejó en claro su postura como compositora independiente y defendió la originalidad de su trabajo frente a las producciones de sus colegas dentro de la industria pop.

Las declaraciones tomaron por sorpresa a sus seguidores debido a la relación previa que mantenía con ambas artistas. Mientras que en meses pasados la invitación de Paty Cantú hacia Gala para compartir escenario había generado revuelo en internet, la interacción con María José ya había registrado episodios de tensión mediática tras una serie de respuestas y gestos sobre posibles colaboraciones en conjunto.

Tras la difusión del mensaje, las reacciones del público no se hicieron esperar, desencadenando una intensa ola de debate entre los cibernautas. Diversos usuarios cuestionaron los señalamientos de la joven actriz, defendiendo la trayectoria de las consagradas cantantes, mientras que su base de fanáticos respaldó el derecho de la intérprete a defender la propiedad intelectual de sus temas.

Hasta el momento, ni María José ni Paty Cantú han emitido algún posicionamiento ni comunicado oficial al respecto para aclarar o desmentir las acusaciones de la artista. El desarrollo de este conflicto mantiene en expectativa a los seguidores de la farándula a la espera de una posible respuesta por parte de las involucradas.