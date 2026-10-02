Acusa Kunno a Azalia de traición en La Granja VIP 2

El influencer aseguró que su compañera buscó delatarlos para salvarse de la próxima gala de eliminación dentro del reality show.

Una nueva tensión se encendió dentro del reality La Granja VIP 2 luego de que Kunno afirmara que Azalia los delató con el objetivo de salvarse durante la próxima Gala de Eliminación del domingo.

En una conversación grabada al interior de las instalaciones, el influencer expresó su inconformidad tras acusar que algunos participantes buscan "destruir a alguien" para asegurar su permanencia y evitar salir expulsados del programa.

Durante la charla, Kunno reflexionó sobre las intenciones de sus compañeros y señaló que estas estrategias buscan afectar anímicamente a otros concursantes en el encierro. Asimismo, reconoció sentirse vulnerable ante la presión del juego y la carga emocional que enfrenta dentro de la competencia.

Parejas nominadas de la semana

La lista oficial de los nominados que se encuentran en riesgo de abandono de la competencia quedó conformada por duplas tras las recientes dinámicas en la granja. Entre los sentenciados destacan Julio y Bebeshita, Kenny y Fernando, Natalia y Azalia, así como la pareja integrada por Kunno y Manelyk, quienes deberán someterse a la votación del público para definir su permanencia en el programa.

Continúa la transmisión de La Granja VIP 2 de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. por Azteca Uno, además de mantener su cobertura 24/7 a través de Disney+.