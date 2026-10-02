Acusa Bebeshita falta de congruencia con Bicolor

Expresó que su compañero le dice ciertas cosas en privado que después no sostiene frente a las cámaras, generando un gran revuelo.

La tensión en La Granja VIP 2 alcanzó su punto más alto durante una confrontación en vivo encabezada por el conductor Adal Ramones. En medio del intercambio de opiniones entre los participantes, Daniela Alexis, mejor conocida como Bebeshita, manifestó abiertamente su incomodidad respecto a las actitudes y palabras de Kevyn Contreras.

Durante la transmisión, Adal Ramones cuestionó a la creadora de contenido sobre la situación que atraviesa con su compañero dentro del reality show. Ante los señalamientos, Bebeshita dejó clara su postura y externó que la falta de congruencia por parte de Kevyn es lo que le ha generado molestia en los últimos días.

Las declaraciones de Bebeshita en La Granja VIP

Al ser cuestionada frente a sus compañeros y las cámaras, la participante no dudó en expresar el motivo de su distanciamiento:

"Me siento incómoda porque Kevyn me dice ciertas cosas en privado que después no sostiene en público."

Asimismo, la influencer remarcó que para ella es fundamental la transparencia en las relaciones que se forman dentro de la casa, señalando directamente el comportamiento del joven:

"Simplemente no actúa con claridad conmigo."

Las declaraciones de Bebeshita causaron revuelo de inmediato entre los demás habitantes de la granja. Aunque Kevyn Contreras intentó defenderse argumentando que ya había hablado previamente con ella y que no pensó que la situación le afectara de esa manera, la postura de Daniela fue contundente.

Por su parte, compañeras del programa como Mane, Kunno y Azalia intervinieron para matizar las interacciones en el foro, asegurando que las dinámicas pasadas eran simples juegos y bromas sin intención de lastimar a nadie. Sin embargo, las palabras de Bebeshita dejaron en evidencia una fractura en su relación con Kevyn que promete seguir dando de qué hablar en las próximas emisiones de La Granja VIP 2.