Acusa Azalia Ojeda a Pablo Montero de machismo en La Granja VIP 2

Durante una discusión en el reality show, la participante recriminó al cantante por la manera en que se dirigió a ella en la casa.

La tensión continúa dentro de La Granja VIP 2 y ahora los protagonistas son Azalia Ojeda y Pablo Montero, quienes protagonizaron un enfrentamiento que desató fuertes señalamientos. La participante acusó al cantante de tener actitudes machistas y cuestionó la manera en que se dirigió a ella durante una discusión.

El conflicto se hizo más evidente durante los intercambios entre los granjeros, cuando Pablo y Azalia se reclamaron mutuamente sus comportamientos dentro del programa. Mientras el cantante señaló que ella era grosera, Azalia respondió que él también se había dirigido de manera agresiva hacia sus compañeros.

Azalia no se quedó callada y decidió llevar el tema más allá de una simple diferencia de opiniones. Durante su participación en el reality, lanzó un mensaje en el que advirtió sobre la importancia de reconocer las expresiones que pueden dar paso a otras formas de violencia contra las mujeres.

En medio de la confrontación, la participante también hizo referencia al historial del cantante con la frase: “Tienes muchas historias”, en un momento que elevó todavía más la tensión entre ambos. Sus declaraciones provocaron reacciones dentro de la convivencia y dejaron claro que el conflicto no se limita a las estrategias del juego.

Por su parte, Pablo Montero rechazó que sus palabras tuvieran una intención machista y sostuvo que se trataba de una expresión general. De esta manera, ambos mantuvieron posturas opuestas frente a lo ocurrido, mientras sus diferencias continúan generando comentarios entre los participantes.

El enfrentamiento también tuvo consecuencias durante la Asamblea del reality, donde Azalia votó por Pablo Montero y explicó que se había sentido violentada por el cantante. La discusión se suma a los roces que han marcado la convivencia en La Granja VIP, donde las diferencias personales y las estrategias de competencia mantienen los ánimos encendidos.