Acumula Euphoria 3 más de 8.5 millones vistas en tres días

A pesar de los altos niveles de audiencia, en la plataforma Rotten Tomatoes obtuvo un puntaje cercano al 43%, el más bajo de la serie.

La tercera temporada de Euphoria acumuló más de 8.5 millones de vistas en sus primeros tres días, consolidando su regreso como uno de los estrenos más relevantes en streaming en 2026, pese a registrar cifras por debajo de entregas anteriores.

El debut marcó el retorno de la serie tras casi cuatro años de ausencia, y logró posicionarse rápidamente en el primer lugar de la plataforma, reflejando el interés del público ante los cambios narrativos y el nuevo enfoque de la historia.

¿Qué cambios presenta la nueva temporada?

La historia presenta un salto temporal de cinco años, dejando atrás el entorno escolar para centrarse en la vida adulta de los personajes, con tramas relacionadas con crimen, adicciones y consecuencias de decisiones pasadas.

Zendaya retoma su papel como Rue en una etapa distinta, mientras otros personajes muestran cambios en sus dinámicas o menor presencia dentro de la narrativa.

Recepción crítica y del público

La nueva temporada ha registrado una recepción mixta. En plataformas de crítica, obtuvo calificaciones más bajas que sus entregas anteriores, con un puntaje cercano al 43% en Rotten Tomatoes, el más bajo de la serie.

Además, el episodio estreno alcanzó una calificación de 6.8 en IMDb, lo que refleja una percepción dividida entre los espectadores.

Algunos análisis señalan un cambio en el tono narrativo, con un enfoque más oscuro y menor énfasis en el desarrollo original de los personajes.

La serie, creada por Sam Levinson, continúa como una de las producciones más reconocidas de HBO, con impacto en audiencias jóvenes y presencia constante en tendencias digitales.