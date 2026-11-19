La polémica comenzó luego de que se difundiera un video en el que se ve a personal fumigando un parque cercano a Monterrey

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La actriz Lorena de la Garza publicó un video en redes sociales para pedir que dejen de agredirla por una confusión de nombres. En medio de la polémica por la fumigación de un parque donde descansaban mariposas monarca, la actriz aseguró que ha recibido ofensas y amenazas de personas que la confunden con la diputada local del mismo nombre.

Actriz aclara que no es la diputada del mismo nombre

“Yo no soy la diputada, yo solamente soy la actriz Lorena de la Garza”, aclaró en el video, donde explicó que ambas comparten nombre y apellido. La actriz dijo entender el enojo de la gente por lo ocurrido con las mariposas y aseguró que ella también está molesta por el tema, pero pidió que no la responsabilicen de algo con lo que no tiene relación.

Para evitar más confusiones, explicó que su cuenta oficial de Instagram es la que termina en “Lorena de la Garza Oficial”, y pidió a los usuarios que verifiquen a quién le escriben antes de mandar un mensaje. “Por favor, dejen de escribirme cosas agresivas. Basta”, expresó al final del video.

Fumigación en parque desató la polémica

La polémica comenzó luego de que se difundiera un video en el que se ve a personal fumigando un parque cercano a Monterrey mientras las mariposas monarca volaban sobre la zona durante su temporada de migración. De acuerdo con reportes, el equipo de la diputada Lorena de la Garza fumigó el lugar para realizar un evento. La legisladora reconoció que la fumigación no debió hacerse, asumió la responsabilidad y aseguró que su equipo revisará sus procedimientos para que no vuelva a ocurrir.