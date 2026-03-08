Actriz Laura Flores se somete a cirugía estética a sus 62 años

Actualmente, la actriz continúa activa en el teatro y en distintos proyectos artísticos, demostrando que su carrera sigue vigente

La actriz y cantante Laura Flores sorprendió al revelar que se sometió a una cirugía estética a los 62 años para rejuvenecer su apariencia. La artista explicó que decidió realizarse una blefaroplastia, procedimiento que elimina el exceso de piel en los párpados para refrescar la mirada. ￼

Flores explicó que en su caso el procedimiento fue completamente estético y no por una necesidad médica. “Lo hice porque quiero y puedo”, señaló, destacando que el resultado le permite lucir una mirada más fresca y juvenil.

Actualmente, la actriz continúa activa en el teatro y en distintos proyectos artísticos, demostrando que su carrera sigue vigente mientras comparte con naturalidad las decisiones que toma sobre su imagen personal.