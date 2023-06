Actriz genera polémica por hacer pastel para festejar aborto

Kelli Amirah, actriz de la serie Lovecraft Country de HBO, causó polémica en la redes sociales por el video donde muestra un polémico pastel proaborto.

En el clip muestra a la joven actriz colocando una oblea personalizada en el pastel para celebrar el aborto de una amiga.

La controversial imagen mostraba a una mujer lanzando a un bebé en una canasta de basquetbol, mientras que el pastel decía con betún: '¡Felicidades! ¡Es un aborto!'.

Al final del video se ve el momento en que Kelli colocó las velas al pastel y brindó con su amistad.

El video provocó que personas provida mostraran su enojo por la celebración de un aborto con un pastel.

Cabe recordar que en 2019 Miley Cyrus también fue criticada por publicar una controversial fotografía en su cuenta de Twitter.

En la imagen aparece lamiendo una torta de cumpleaños que dice: “Aborto es Salud”. Mientras muestra esta imagen, la publicación anunciaba un pronto proyecto en conjunto con Planned Parenthood y otras asociaciones liberales.

La publicación fue considerada un anuncio de una nueva campaña de Planned Parenthood para fomentar los abortos.

Very special collab with @PPFA @happyhippiefdn @marcjacobs TO BE ANNOUNCED veryyyyyy soon! #WomensRightsAreHumanRights #DONTFUCKWITHMYFREEDOM 🎂💒🚺 🎂💒🚺🎂💒🚺 pic.twitter.com/aYLqenQ2vq