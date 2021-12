Actriz de 'Parasite' lucha contra el cáncer de tiroides

La actriz surcoreana Park So Dam, quien protagonizó la ganadora al Oscar 'Parasite', ha sido diagnosticada con cáncer de tiroides papilar

Por: Luz Camacho

diciembre, 13, 2021 11:01

Park So Dam, quien saltó a la fama mundial por su participación en "Parasite", el thriller ganador del Oscar del director Bong Joon-ho, fue diagnosticada con cáncer de tiroides papilar.

Tras un examen físico reciente con su médico, Park se enteró de su diagnóstico por lo que se sometió a una cirugía para extirpar la masa cancerosa, informaron sus representantes de ArtistCompany.

De acuerdo al Instituto Nacional del Cáncer, el cáncer de tiroides papilar es el tipo más común de cáncer de tiroides, afecta a menos de 200,000 estadounidenses cada año, principalmente entre las edades de 30 y 50, y se observa con más frecuencia en mujeres que en hombres. Aquellos con raíces asiáticas también tienen un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad.

Park, de 30 años, está "muy decepcionada" por no participar en la gira promocional de su próximo papel protagonista en el drama criminal surcoreano "Special Delivery", que se estrenará en enero de 2022, según el comunicado de ArtistCompany.

Informaron que Park So Dam se centrará en su recuperación para que pueda verlos a todos sanos en el futuro.

¿Quién es Park So Dam?

Park So Dam tiene una extensa carrera en el cine y televisión coreana pero tras obtuvo reconocimiento mundial por su participación en Parasite", donde interpretó a Kim Ki Jung, una joven estafadora que es contratada por una familia adinerada cuando se hace pasar por una terapeuta de arte de élite, en un esquema para ayudar a su familia durante las dificultades económicas.

La película ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película en 2020, el primero otorgado a una película en idioma no inglés y el primero a una película de Corea del Sur.

Park comenzó su carrera como actriz en películas independientes, debutando en 2013 en Steel Cold Winter.

Algunos de los dramas más populares en los que ha participado son: Cinderella and Four Knights, Record of Youth y Beautiful Mind.

Antes de "Parasite" actuó en 15 películas, entre ellas: Take Off 2, Snow Paths, Black Priest, Sado, Steel Cold Winter, Royal Tailor, The Silenced, entre otras.

Sus últimos proyectos en el cine fueron Ghost (2021), Fukuoka (2020), Special Cargo (2020) y Fifth Column (2019).