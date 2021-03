Actriz Daniela Berriel denuncia que fue violada y su exnovio, el actor Gonzalo Peña fue cómplice

La actriz denunció los hechos a través de su cuenta de Instagram porque a un año de los hechos, los involucrados continúan libres y exige justicia

| 07/03/2021 | ionicons-v5-c 12:22 | Patricia Agüero |

Ciudad de México.- La actriz Daniela Berriel reveló que fue víctima de violación por parte de un hombre al que identificó como Eduardo Ojeda y que el actor Gonzalo Peña fue cómplice al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y no haberlo impedido.

Fue a través de un par de videos que publicó en su cuenta de Instagram, que la actriz se armó de valor para revelar detalles de lo ocurrido el 14 de marzo del 2020, para exigir justicia porque a un año de que ocurrieron los hechos, los involucrados siguen libres y por temor a que algo le pase a su hermana, ya que Gonzalo Peña ha comenzado a enviarle mensajes.

La actriz comienza diciendo que hace cinco años conoció al actor Gonzalo Peña quien actualmente participa en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, y comenzaron a salir por un tiempo, sin embargo, la relación no funcionó y terminaron.

Tiempo después él la busca y la invita a un viaje "tranquilo" y de parejas, a pesar de que Daniela confiesa haber tenido dudas de asistir, finalmente su amiga la convence de ir.

te puede interesar Historia de terror en Apodaca que transmitirá Netflix causa intriga entre regios

te puede interesar El cine español premia lo mejor de su año en los Goya

VIAJE A ACAPULCO

En la casa en Acapulco se encontraban Gonzalo Peña, el dueño de la casa Eduardo Ojeda y su novia, un amigo del actor, la hermana de Gonzalo y su novio.

La actriz detalla que estuvieron toda la tarde en la alberca, consumiendo bebidas alcohólicas y que la estaban pasando bastante bien, sin embargo, en un momento, ella se queda sola con Gonzalo y Eduardo platicando, pero la charla se tornó sexual y comenzaron a hablar de tríos sexuales, situación que hizo sentir incómoda a Daniela y prefirió retirarse a la habitación para dormir.

A los pocos minutos confiesa que entraron Gonzalo y Eduardo a la habitación y comenzaron a hacerle tocamientos, pero ella se levanta de la cama y les pide que no lo hagan.

"No tuve miedo porque ya había pasado por situaciones en los que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios no para ser escuchada", explicó la actriz.

Fue después de reiterados "No", que Eduardo Ojeda salió de la habitación, mientras que el actor se quedó dormido en una de las camas de la habitación, y Daniela finalmente se duerme en la otra cama.

te puede interesar Netflix: Haunted Latinoamérica abordará caso de terror en Apodaca

te puede interesar Cardi B también tendrá su propia muñeca

MOMENTO DE LA VIOLACIÓN

La actriz recuerda que pudo despertarse para darse cuenta que estaba siendo violada por Eduardo Ojeda, situación que la hizo entrar en shock. Detalló que después de escuchar las barbaridades que le decía, pudo salir de ese estado y quitarlo. Busco refugiarse con su exnovio Gonzalo, pero para su sorpresa descubrió que este había sido testigo de lo ocurrido y no había hecho nada para impedirlo.

"Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos. Sentí mucho miedo, no sabía cómo iba a salir de allí, no sabía que iba a pasar conmigo, no conocía a nadie", relató la actriz entre lágrimas.

Finalmente, Daniela hizo su maleta y salió de esa casa, se trasladó con un amigo que estaba de viaje en Acapulco, le relató lo ocurrido y ese mismo día acudió a presentar la denuncia correspondiente a las autoridades. Sin embargo, le dijeron que tenía que ser paciente porque los juzgados iban a cerrar por la llegada del coronavirus a México.

Después de un año, Gonzalo Peña, le sigue mandando mensajes a Daniela en donde le pide que hablen, incluso le pide perdón y también reacciona a sus historias de Instagram, mensajes que nunca fueron respondidos. Pero, no conforme con esto, el actor ha comenzado a enviarle mensajes a una de las hermanas de Daniela.

te puede interesar Conoce a Raya, la nueva princesa Disney; película es codirigida por mexicano

"Ya empezó con mi hermana y yo no quiero esperar a que algo malo me pase a mi, a mi hermana, a alguien de mi familia o a alguna otra niña", explicó Daniela, como uno de los motivos de denunciar los hechos en redes sociales.

PROCESO DE PERDÓN Y AMOR PROPIO

La actriz revela que no quería grabar un video para dar a conocer los hechos porque le daba pena y no quería ser señalada, ya que pasó por un proceso en donde sintió que había sido su culpa lo ocurrido por haberse quedado dormida.

"Este año ha sido un proceso de bastante dolor, los primeros días yo nisiquiera me permitía dormir, sentía culpa de quedarme dormida, ya me quite las culpas, ya entendí que no fue mi culpa, fue un proceso de volver a enamorarme de mí, de encontrar este amor propio", explicó en el video.

Como parte de este proceso, Daniela le envió un mensaje a su agresor y a su exnovio Gonzalo Peña:

"Te digo a tí Gonzalo, no entiendo porque sigues buscándome a mí, no sé porque si viste que me estaban violando, no me ayudaste, no entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me pides perdón, aquí está la respuesta te perdono, pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente y la denuncia también está puesta para ti, y Eduardo te perdono, pero cada acción tiene una consecuencia y tu me violaste", dice tajante la actriz.

Finalmente, pidió a las autoridades hacer justicia por su caso porque dice que ella realizó todo lo que una víctima de violación tiene que hacer para que se haga justicia. También pidió a las personas dejar de juzgar a las víctimas ya que no hay ningún motivo que justifique una violación.