Actrices regias llevan su talento a Mentiras: el musical

Carol Vélez y Mariana Almazzi, actrices regiomontanas que forman parte del elenco de Mentiras, el musical, regresan a casa con un sueño cumplido

Carol Vélez y Mariana Almazzi, actrices regiomontanas que forman parte del elenco de Mentiras, el musical, regresan a casa con un sueño cumplido y un mensaje para el público: impulsar el talento teatral de Nuevo León y reconocer las producciones que nacen en la entidad.

En entrevista con Info7, las intérpretes hablaron sobre el orgullo de representar a Monterrey en uno de los musicales mexicanos más reconocidos, así como los retos que enfrenta el teatro local para consolidar una comunidad que respalde las propuestas creadas en casa.

Ambas actrices se formaron en Monterrey y encontraron en los escenarios una oportunidad para desarrollar su vocación artística, aunque sus caminos hacia el teatro profesional fueron distintos.

Para Carol Vélez, quien interpreta a Daniela y Yuri, formar parte de esta producción representa la recompensa de haberse atrevido a cambiar el rumbo de su vida. Después de estudiar Ingeniería Industrial y trabajar durante un tiempo en una oficina, decidió perseguir su sueño de dedicarse a la actuación.

“Un día sí dije como, no puedo llegar así a mis 80 años, y pensar qué hubiera sido si lo hubiera intentado, lo tengo que intentar”, recordó.

Hace siete años se mudó a Ciudad de México y, después de varias audiciones, consiguió integrarse al elenco de Mentiras en agosto de 2024. Inicialmente interpretó a Yuri y ahora también da vida a Daniela, personaje con el que se presentará en Monterrey.

Mariana Almazzi como Manoela

Mariana Almazzi, quien interpreta a Manoela, estudió Comunicación y se graduó durante la pandemia. Posteriormente, se trasladó a Ciudad de México para estudiar actuación en un conservatorio, experiencia que le permitió prepararse para audicionar e integrarse a la gira del musical.

Carol Vélez y Mariana Almazzi llevan a Monterrey en el corazón

Para las actrices, volver a su ciudad natal con una producción de este alcance significa mucho más que presentarse ante el público regiomontano: es compartir con sus familias y su gente el resultado de años de preparación y esfuerzo.

“Mucho orgullo, porque además sabemos que los regiomontanos pues somos muy tenaces, y poder poner en alto el nombre de nuestro estado en una apuesta como Mentiras, es un honor”, expresó Carol Vélez.

“Monterrey es un semillero de talento, o sea, nosotros lo decíamos y estoy mucho creciendo, como la gente aquí se forma con calidad, y luego va y nos representa en todas partes del mundo”, comentó.

La actriz también destacó el significado personal de regresar a los escenarios de su ciudad, pues ambas recuerdan cuando acudían a Ciudad de México para disfrutar del musical y lo imaginaban como parte de sus propias carreras.

“Es hermoso poder regresar a casa y compartir un poco de todo eso que hemos trabajado y por lo que hemos luchado por nuestra gente, con nuestras familias”, agregó Mariana.

Actrices llaman a apoyar el teatro hecho en Nuevo León

Durante la conversación, las intérpretes señalaron que uno de los principales desafíos para el teatro regiomontano es fortalecer el respaldo del público hacia las producciones locales.

Aunque reconocen que las obras nacionales e internacionales que llegan de gira convocan a los espectadores, consideran necesario que ese mismo interés se extienda a los proyectos creados por artistas de la entidad.

“Creo que ahora el verdadero reto que enfrentamos como regios es el construir una comunidad teatral en la cual el talento que vive en Monterrey, que se produce en Monterrey, que se escribe en Monterrey, tenga el mismo apoyo que estas producciones nacionales que vienen de gira”, señaló Carol.

Para la actriz, el objetivo es que los artistas puedan desarrollar espectáculos de gran calidad sin tener que salir de su ciudad para encontrar oportunidades.

“Nosotros, el sueño realmente sería poder hacer desde tu casa el teatro de esa calidad, y es un reto gigante”, añadió.

Mariana, por su parte, consideró que la vocación industrial de Nuevo León y el ritmo de vida enfocado en la productividad pueden contribuir a que las artes desarrolladas localmente queden en segundo plano.

Carol Vélez como Daniela

“Creo que sí es momento de que también los regios, además de ir al teatro que viene de gira nacional e internacional, porque también han estado viniendo muchos shows de Broadway, creo que es importante que también le demos ese voto de confianza a las cosas de casa”, afirmó.

Ambas coincidieron en que también es importante reconocer la actuación como una profesión que requiere preparación, disciplina y dedicación, y no solamente como una actividad que se realiza durante el tiempo libre.

“Cuando lo empecemos a ver así, creo que vamos a ver un cambio”, expresó Carol al referirse a la necesidad de reconocer el trabajo artístico como una ocupación profesional.

¿De qué trata Mentiras, el musical?

Las actrices describieron Mentiras, el musical como una historia que combina el drama, el humor y la música de los años ochenta, en una experiencia que invita al público a involucrarse con lo que sucede en escena.

La trama comienza cuando cuatro mujeres coinciden en el funeral de un hombre llamado Emmanuel y descubren que todas mantuvieron una relación con él.

A partir de ese momento, intentan descubrir quién terminó con su vida, mientras también confrontan sus propias historias, deseos y decisiones.

“Yo la describiría como si fuera una telenovela de los ochentas, es un gran chisme el que te vamos a contar”, explicó Carol.

Sin embargo, más allá de la intriga, las protagonistas encuentran en la historia una oportunidad para descubrirse a sí mismas, establecer nuevas amistades y replantearse sus objetivos.

“Mentiras es una fiesta”, resumieron las actrices al hablar de la energía que caracteriza al espectáculo.

A diferencia de otras obras en las que el público suele permanecer en silencio, el musical invita a cantar, reír, llorar y compartir las emociones de sus personajes.

“Mentiras se disfruta siendo más parte, cantando, riéndote, gritando”, señaló Mariana.

Para las intérpretes, uno de los elementos que distingue a la producción es su conexión con el público mexicano, pues sus canciones y referencias forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

“¿Sabes qué siento que es lo que hace la diferencia? Que Mentiras es nuestro, es nuestras canciones con las que crecimos, las historias que vivimos”, comentó Carol.

Las actrices también destacaron que cada elenco aporta una experiencia distinta, por lo que invitaron a quienes ya conocen el musical a regresar y descubrir nuevas interpretaciones.