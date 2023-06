Actores y productores negocian convenio ante las huelgas

Por: EFE

Junio 07, 2023, 20:14

Los actores de Hollywood y los productores de cine y televisión estadounidenses comenzaron este miércoles a negociar un nuevo convenio colectivo ante la amenaza de los intérpretes de sumarse a la huelga que están llevando a cabo los guionistas.

En un comunicado conjunto, el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) anunciaron que ninguna de las dos organizaciones 'hará comentarios a los medios de comunicación' durante el proceso de diálogo.

El sindicato, que agrupa a los actores y presentadores de radio y televisión, ha aprobado por abrumadora mayoría ir a la huelga si no se logra un acuerdo con los productores para renovar el convenio colectivo, que concluye el 30 de junio.

Las reivindicaciones de los actores son similares a las del Sindicato de Guionistas (WGA), que lleva seis semanas de huelga, lo que ha paralizado varias producciones.

Los actores, muchos de los cuales han mostrado su apoyo a los guionistas en su pugna con los grandes estudios, piden una mejora de los salarios y de sus condiciones laborales, que consideran que no se han ajustado lo suficiente a la inflación y a las disrupciones del 'streaming'.

Además, existen preocupaciones por el uso de imágenes generadas con inteligencia artificial y la gestión de derechos de imagen.

La última vez que los actores de Hollywood fueron a huelga fue en 2000.

La huelga de guionistas ya está dejando sentir sus efectos sobre la industria, pausando la producción de series como 'Stranger Things', 'Cobra Kai' o 'The Last of Us', así como varios programas de televisión.