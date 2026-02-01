Actores latinos exigen representación en Hollywood

La iniciativa busca que las voces latinas estén presentes desde las primeras etapas de desarrollo de los proyectos hasta las decisiones finales de producción

Más de 100 actores, artistas y creativos latinos, entre ellos Eiza González, Kate del Castillo, Eva Longoria y Diego Boneta, firmaron una carta abierta dirigida a líderes de Hollywood para exigir una representación más justa y auténtica de la comunidad latina dentro de la industria cinematográfica y televisiva.

La iniciativa busca que las voces latinas estén presentes desde las primeras etapas de desarrollo de los proyectos hasta las decisiones finales de producción y casting.

Importancia de las voces latinas en la narrativa

El documento, que también lleva la firma de cantantes y narradores creativos, subraya que las historias que se cuentan y cómo se cuentan influyen en la percepción cultural del público.

Los firmantes enfatizan la importancia de que los latinos sean considerados en más audiciones, papeles protagónicos no estereotipados y puestos clave detrás de cámaras, como guionistas, productores y ejecutivos.

Contexto de invisibilización en la industria

La carta se enmarca en un contexto donde artistas latinos han señalado una persistente invisibilización en Hollywood, y señala que una mayor presencia y liderazgo en todos los niveles creativos es esencial para reflejar de manera fiel las experiencias e identidades de la comunidad latina en pantalla.

