Actores latinos exigen representación en Hollywood

Por: INFO 7

01 Febrero 2026, 00:07

La iniciativa busca que las voces latinas estén presentes desde las primeras etapas de desarrollo de los proyectos hasta las decisiones finales de producción

Más de 100 actores, artistas y creativos latinos, entre ellos Eiza González, Kate del Castillo, Eva Longoria y Diego Boneta, firmaron una carta abierta dirigida a líderes de Hollywood para exigir una representación más justa y auténtica de la comunidad latina dentro de la industria cinematográfica y televisiva.

La iniciativa busca que las voces latinas estén presentes desde las primeras etapas de desarrollo de los proyectos hasta las decisiones finales de producción y casting.

Importancia de las voces latinas en la narrativa

El documento, que también lleva la firma de cantantes y narradores creativos, subraya que las historias que se cuentan y cómo se cuentan influyen en la percepción cultural del público.

Los firmantes enfatizan la importancia de que los latinos sean considerados en más audiciones, papeles protagónicos no estereotipados y puestos clave detrás de cámaras, como guionistas, productores y ejecutivos.

Contexto de invisibilización en la industria

La carta se enmarca en un contexto donde artistas latinos han señalado una persistente invisibilización en Hollywood, y señala que una mayor presencia y liderazgo en todos los niveles creativos es esencial para reflejar de manera fiel las experiencias e identidades de la comunidad latina en pantalla.

Con información de Rachel Acosta......

