Actores critican a la Berlinale por su postura sobre Gaza

Actores y directores como Javier Bardem y Tilda Swinton firmaron una carta abierta que acusa a la Berlinale de guardar silencio sobre Gaza

Más de 80 personalidades del cine internacional firmaron una carta abierta en la que condenan el “silencio institucional” del Festival Internacional de Cine de Berlín respecto a la situación en Gaza y lo que describen como el “genocidio de los palestinos”.

Entre los firmantes destacan los actores Javier Bardem y Tilda Swinton, así como cineastas como Mike Leigh, Adam McKay, Miguel Gomes y Lukas Dhont, además de artistas como Nan Goldin.

La carta fue difundida el 17 de febrero de 2026 y expresa consternación por la postura del festival ante el conflicto.

Críticas a Wim Wenders

El pronunciamiento surge después de que el presidente del jurado de la edición 2026, el cineasta alemán Wim Wenders, respondiera a una pregunta sobre Gaza señalando que el cine es “lo opuesto a la política” y que debían “mantenerse al margen” de ese tipo de debates.

Los firmantes rechazaron esa afirmación y subrayaron que no es posible separar el cine de la política, especialmente ante situaciones que consideran violaciones graves a los derechos humanos.

En el documento, los profesionales del cine acusan a la Berlinale de haber participado en la censura de artistas que se han pronunciado en favor de los derechos del pueblo palestino, así como de mantener colaboración con autoridades alemanas en investigaciones contra cineastas.

También cuestionan el papel del Estado alemán, que financia en gran parte el festival, y citan declaraciones de figuras como Irene Khan y Ai Weiwei sobre la libertad de expresión en Alemania.

Los firmantes aseguran que otros festivales internacionales han adoptado posturas más claras, como el Festival Internacional de Documentales de Ámsterdam y el Festival de Cine BlackStar.

Exigen postura clara de la Berlinale

La carta insta al festival a cumplir con lo que califican como su “deber moral”: emitir una declaración explícita en defensa del derecho palestino a la vida, la dignidad y la libertad; condenar lo que llaman genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra; y garantizar la libertad de expresión de los artistas.

Además de Bardem y Swinton, el documento cuenta con el respaldo de actores como Tatiana Maslany, Peter Mullan, Tobias Menzies, Alia Shawkat y Saleh Bakri, entre otros.

Hasta el momento, la dirección de la Berlinale no ha emitido una respuesta oficial adicional tras la difusión de la carta, en medio de una edición marcada por el debate sobre el papel político de las instituciones culturales.