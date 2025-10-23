Actor Steve Buscemi anima a resistir y no rendirse frente a Trump

El actor, director y guionista defendió que, aunque quizá para muchos no sea importante lo que diga un actor, también lo expresa como ciudadano

El actor estadounidense Steve Buscemi califica como "muy patriótico" el movimiento de protestas contra el Gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y afirma: "Es importante que la gente no se rinda porque creo que eso es lo que quieren y hay mucho que podemos hacer".

"Es importante no quedarse en silencio porque nuestra administración actual quiere que la gente se autocensure, que se autodeporten, que no se sienta bienvenida cierta parte de la población", dijo Buscemi este miércoles en una rueda de prensa durante el Evolution Mallorca Internacional Film Festival, que se celebra en la ciudad española de Palma y premia al intérprete con el Icon Award.

El actor, director y guionista aseguró que "la gente tiene muchas más cosas en común de lo que la actual administración quiere hacernos creer", y explicó: "Básicamente, todos quieren un ingreso digno, ser libres y vivir sus vidas, tener derechos humanos básicos y atención médica básica".

"Creo que algunas personas quieren dividirnos y no es sano para nuestro país ni para la democracia", advirtió.

Defendió además que, aunque quizá para muchos no sea importante "lo que diga un actor", también lo expresa "como ciudadano y como ser humano".

Buscemi, distinguido en el festival español por una trayectoria con títulos como 'Fargo', 'Reservoir dogs' o 'El gran Lebowsky', destacó al recoger el premio que el cine es fruto de la colaboración.