Actor Pascacio López es sentenciado a un año de cárcel por acoso

La sentencia marca un precedente en el medio del espectáculo nacional, al convertirse en el primer intérprete del país en recibir una condena

El actor Pascacio López, conocido por su trayectoria dentro del teatro mexicano, fue condenado a un año de prisión luego de que un tribunal determinara su responsabilidad en un caso de acoso en contra de la actriz Vanessa Bauché.

La sentencia marca un precedente en el medio del espectáculo nacional, al convertirse en el primer intérprete del país en recibir una condena de este tipo por un delito de acoso.

Según los detalles judiciales, Bauché presentó la denuncia correspondiente tras una serie de hechos que, según ella, constituyeron un patrón de acoso persistente por parte de López.

El tribunal valoró las pruebas presentadas y emitió una sentencia condenatoria, imponiendo al actor una pena que incluye un año de reclusión y otras medidas sancionadoras establecidas por la ley.

El caso ha generado debate en redes sociales y entre diversos sectores del medio artístico, donde se ha subrayado la importancia de abordar y sancionar conductas de acoso en espacios laborales y creativos.

Además, colegas y seguidores de ambas figuras han expresado distintos puntos de vista sobre la sentencia y la forma en que la industria enfrenta estos temas.