Actor estadounidense John Malkovich adquiere la ciudadanía croata

El actor estadounidense John Malkovich, de 72 años, obtuvo la ciudadanía croata durante una ceremonia breve, según informaron autoridades del país europeo.
“El reconocido actor a nivel mundial, que ha dejado huella en la cinematografía con múltiples interpretaciones, asume ahora un nuevo papel como ciudadano croata”, publicó en su cuenta de X el ministro del Interior de Croacia, Davor Božinović.
Danas smo u kratkoj, ali važnoj ceremoniji, uručili rješenje o hrvatskom državljanstvu Johnu Malkovichu. Svjetski poznati glumac, koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je novu ulogu i postao hrvatski državljanin.— Davor Božinović (@DavorBozinovic) May 5, 2026
Čestitam i dobrodošli. 🎭 🇭🇷 pic.twitter.com/MuduIl4y1a
Origen y raíces familiares
Malkovich nació el 9 de diciembre de 1953 en Christopher, Illinois, en Estados Unidos. Por línea paterna, sus abuelos eran originarios de Ozalj, en Croacia, desde donde emigraron hacia territorio estadounidense.
En cuanto a su ascendencia materna, el actor cuenta con raíces inglesas, francesas, alemanas y escocesas.
Trayectoria en cine y reconocimiento internacional
A lo largo de su carrera, John Malkovich se ha desempeñado como actor, productor, director y diseñador de moda, consolidándose como una figura destacada en la industria del entretenimiento.
Entre sus trabajos más emblemáticos figuran películas como “In the Line of Fire”, donde compartió pantalla con Clint Eastwood y obtuvo una nominación al Óscar como mejor actor de reparto; “Being John Malkovich”, en la que interpretó una versión ficticia de sí mismo; y “Burn After Reading”.