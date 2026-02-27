Actor de 'Volver al futuro' es acusado de abuso sexual por mujer

La víctima expone una relación que, según la denunciante, inició en 2015 mediante redes sociales y derivó años después en un conflicto legal

Crispin Glover, actor reconocido por su participación en “Volver al futuro”, enfrenta una demanda civil en Los Ángeles interpuesta por una mujer que lo acusa de engaño, control y agresión física.

¿Qué señala la demanda presentada contra Crispin Glover?

De acuerdo con el documento judicial, la mujer —modelo originaria del Reino Unido— afirma que el actor la contactó de forma insistente durante varios años hasta convencerla de viajar a Estados Unidos. Sostiene que en 2023 se encontraron en Dresde, Alemania, donde, según su versión, él realizó insinuaciones incómodas y le mostró objetos de temática nazi que formaban parte de su colección privada.

La denunciante asegura que a inicios de 2024 fue persuadida para mudarse a la vivienda de Glover en Silver Lake, con la promesa de trabajar como su asistente en proyectos profesionales. Afirma que vendió sus pertenencias en Europa y dejó su departamento, pero que al llegar a California descubrió que el actor esperaba que mantuviera una relación sentimental y colaborara sin remuneración.

Acusaciones de control y presunta agresión física

Según su testimonio, ya instalada en Los Ángeles dependía completamente del actor y no contaba con red de apoyo. La mujer sostiene que él vigilaba sus movimientos y trataba de limitar sus relaciones personales.

Relata que el 2 de marzo de 2024 le informó que acudiría a una mezquita y que él le advirtió que no podría regresar si salía. A su vuelta —según la demanda— encontró la casa cerrada, pese a que sus pertenencias y sus gatos permanecían en el interior.

La denunciante afirma que al intentar recuperar a sus mascotas fue agredida físicamente y sujetada del cuello, lo que le habría provocado lesiones visibles. También acusa al actor de presentar un reporte policial falso en su contra, señalándola como intrusa.

¿Qué informó la policía sobre el incidente?

Fuente confirmaron que agentes acudieron ese día a la vivienda en Silver Lake tras un reporte de agresión, aunque en ese momento no se registraron arrestos. Según esas fuentes, Glover denunció haber sido atacado por un hombre y una mujer.

La modelo sostiene que posteriormente el actor solicitó una orden de restricción en su contra y que el proceso afectó su reputación y carrera. Afirma que actualmente continúa sin hogar y exige una indemnización por daños y perjuicios. Está representada por el abogado Dev Das, del despacho Geragos & Geragos.

La postura oficial de Crispin Glover ante la demanda

A través de un portavoz, Crispin Glover rechazó las acusaciones y aseguró que el 2 de marzo de 2024 fue víctima de una agresión no provocada en su residencia de Los Ángeles.

“El señor Glover niega estas acusaciones infundadas con la mayor firmeza posible”.

Según su representante, el actor llamó al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), cuyos agentes acudieron al lugar, investigaron y arrestaron a la mujer identificada como Jane Doe. Añadió que estos hechos constan en registros policiales y en la orden de alejamiento promovida por el actor.

La defensa indicó que Glover se defenderá en el proceso judicial y que confía en que la demanda será desestimada.