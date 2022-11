¿Acoso sexual? Esto hacía Kanye West con sus trabajadores

El famoso rapero estadounidense solía compartir videos íntimos de su exesposa Kim Kardashian mientras estaba en reuniones con Yeezy.

Noviembre 24, 2022, 20:14

En la revista Rolling Stone realizó más de dos docenas de entrevistas con excolaboradores de la marca de calzado Yeezy y todos dieron a conocer la misma versión sobre lo que Kanye West hacia durante las juntas de trabajo.

Uno de los entrevistados detalló que en una una ocasión el rapero estadounidense sin aparente sentido le mostró una foto de Kim Kardashian íntima.

'Me dijo: 'mira mi esposa me acaba de enviar esto'. El contenido era muy revelador y personal, realmente no reaccioné', detalló.

Además, el creativo explicó que Kanye West no sólo compartía videos de su entonces esposa sino que en una reunión en su casa de Hollywood Hills para discutir un posible proyecto comercial, le enseñó contenido explícito de la estrella porno Francesca Le con otra mujer y pidió que opinara al respecto.

''¿Qué piensas de eso?', me cuestionó. No era broma, no se río en lo absoluto', comentó el empleado a la revista Rolling Stone.

Mientras que, otros dos empleados de la marca dijeron que Kanye West una vez les mostró videos porno amateur de él teniendo sexo con varias mujeres.

¿La pornografía fue la causa del divorcio con Kim?

Hace semanas, el rapero estadounidense dijo que la pornografía fue una de las principales causas de su divorcio. “Hollywood es un burdel gigante. La pornografía destruyó mi familia. Lidio con la adicción. Instagram la promueve. No voy a dejar que les pase lo mismo a Northy y Chicago”, escribió en sus redes sociales.

Kanye West vive en medio de la polémica

Esta no es la primera vez que los comportamientos de Kanye West son duramente criticados, pues el 3 de octubre en París el rapero fue catalogado como racista debido a que usó una sudadera con la leyenda “White Lives Matter” (“Las vidas de los blancos importan”) durante una pasarela de su marca YZYS9.

El slogan, que fue creado por supremacistas blancos para desacreditar el movimiento “Black Lives Matter” (“Las vidas de los negros importan”), acaparó el mes pasado los titulares de los medios de comunicación de EUA debido a la promoción que le dio el rapero y la activista de extrema derecha Candace Owens con sus vestimentas.