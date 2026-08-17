Aclaran situación de Fofo Márquez tras video en redes

Sus perfiles digitales continúan activos debido a que son administrados por terceros mientras él cumple su sentencia legal.

Rodolfo “Fofo” Márquez volvió a llamar la atención en redes sociales después de que en sus cuentas se difundiera un video en el que aparece dentro de una habitación haciendo un recorrido por el lugar. Las imágenes rápidamente provocaron dudas entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si el influencer había recuperado su libertad.

Sin embargo, Fofo Márquez no salió de prisión. De acuerdo con información publicada este 15 de agosto, el video que volvió a circular corresponde a una grabación realizada tiempo atrás, antes de que el creador de contenido ingresara al penal, y posteriormente fue republicada en sus plataformas digitales.

Actualmente, el influencer continúa privado de su libertad en el Penal de Barrientos, en Tlalnepantla, Estado de México, cumpliendo una sentencia de 17 años y seis meses de prisión después de haber sido declarado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

La confusión también surgió porque las cuentas de Fofo continúan teniendo actividad en redes sociales. Esto no significa que él esté manejando personalmente sus perfiles desde prisión, ya que parte del contenido puede ser administrado y publicado por personas encargadas de sus cuentas.

El caso de Fofo Márquez dio un giro en abril de 2024, cuando fue detenido después de agredir físicamente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan. Las imágenes del ataque se difundieron ampliamente y posteriormente el proceso llegó a los tribunales, donde recibió la condena que actualmente cumple.

Por ahora, no existe confirmación de que Fofo Márquez haya recuperado su libertad. El video que nuevamente circula en redes es contenido antiguo y su aparición desde una habitación no representa una nueva evidencia sobre su situación jurídica.